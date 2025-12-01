Pres. Serie A: “Milan-Como a Perth? Non è dietro l’angolo, ma grande vetrina”

Intervistato da Sky Sport in occasione del Gran Galà del Calcio (LE PAROLE DI KEAN), il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha parlato così della concreta possibilità di giocare Milan-Como in Australia: "Milan-Como a Perth? Non è ancora una cosa certa, siamo nella fase finale del processo. Se dovesse andare come ci auguriamo, sarà un grande spettacolo promozionale per il calcio italiano. Capisco l’amarezza di molti tifosi: Perth non è dietro l’angolo. Ma una vetrina del genere, per il calcio italiano, è una questione di immagine. È un piccolo sacrificio: da tifoso comprendo il dispiacere, ma posso dire che è una grande opportunità.
La presa di posizione del calcio spagnolo ha acceso un dibattito interno? I casi sono diversi. Noi siamo spinti dal fatto che San Siro non sarà disponibile e avremmo comunque dovuto trovare una sede alternativa. Certo, avremmo potuto scegliere luoghi più vicini, ma è arrivata un’offerta economicamente molto importante dall’Australia."
