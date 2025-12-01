La Fiorentina sabato farà visita al Sassuolo al Mapei Stadium in vista della prossima giornata di campionato. I neroverdi dovranno però rinunciare al loro uomo più rappresentativo, Domenico Berardi.
Fiorentina, Grosso perde un big per la sfida di sabato: sarà un lungo stop
perdita importante per il Sassuolo
L’attaccante si è fatto male durante la partita contro il Como e nella giornata di oggi si è sottoposto agli accertamenti medici. Gli esami hanno evidenziato una lesione di grado medio alla coscia.
A causa dell’infortunio, Berardi salterà sicuramente la sfida contro la Fiorentina ma non solo. Il 2025 dell'attaccante può essere considerato concluso.
