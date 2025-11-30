Le parole di Raffaele Palladino ai microfoni di DAZN dopo Atalanta-Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Palladino: “I ragazzi viola hanno dato tutto per me, li ho voluti abbracciare. Non mollino”
partite
Palladino: “I ragazzi viola hanno dato tutto per me, li ho voluti abbracciare. Non mollino”
Le parole di Raffaele Palladino ai microfoni di DAZN
Abbiamo toccato tutte le corde. Quando c'è un cambio di allenatore l'umore è giù, ma loro erano i primi ad essere dispiaciuti. Li ho visti tutti coinvolti, la bravura è stata del gruppo: recepiscono subito, è bastato poco per ottenere ottimi risultati. Voglio ringraziare il pubblico che ci ha accolto con grande calore. Scamacca come Kean alla Fiorentina? Non amo parlare dei singoli, c'è un parco attaccante forte. Gianluca mi piace molto, ha tutto per diventare uno dei migliori attaccanti in Europa. Oggi abbiamo giocato di reparto, non era facile. Abbiamo affrontato una Fiorentina viva e forte nonostante le difficoltà.
Il saluto ai giocatori della Fiorentina—
Tocchi il mio cuore. Quei ragazzi hanno dato tutto per me lo scorso anno. Al fischio finale mi sono sentito di abbracciarli e stringerli forte. Ho detto loro che non devono mollare, hanno grande valore. Ho fatto i complimenti a Vanoli, ci hanno messo in difficoltà. Gli auguro tutto il bene, l'anno scorso è stato un anno importante.
© RIPRODUZIONE RISERVATA