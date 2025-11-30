Il capitano della Fiorentina Luca Ranieri ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro l'Atalanta:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS partite interviste post partita Ranieri: “Chi non ha paura di retrocedere non capisce. Abbiamo bisogno dei tifosi”
partite
Ranieri: “Chi non ha paura di retrocedere non capisce. Abbiamo bisogno dei tifosi”
Le parole accorate del capitano viola
Il confronto coi tifosi era necessario, le parole di Dzeko sono state fraintese ed era giusto che si chiarissero. Ora dobbiamo conquistare le vittorie tutti insieme, da soli non ce la facciamo e abbiamo bisogno di loro. Il dispiacere è immenso, mio e di tutta la squadra. Abbiamo creato, preso il primo gol in maniera diciamo fortunata... Sono sicuro che ne usciremo alla grande.
Paura di retrocedere—
La paura ci deve essere: siamo ultimi, chi non ha paura non ha capito dove siamo. Abbiamo tanti uomini, metteremo tutto in campo. Se siamo in questa posizione di classifica vuol dire che dobbiamo migliorare in tutto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA