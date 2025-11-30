Il capitano della Fiorentina, Luca Ranieri, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida contro l'Atalanta:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS partite interviste post partita Ranieri: “Ci voleva il confronto. Fare il capitano l’anno scorso era più semplice”
partite
Ranieri: “Ci voleva il confronto. Fare il capitano l’anno scorso era più semplice”
Le parole di Luca Ranieri a DAZN
Ci voleva questo a fine partita. Le parole di Edin erano da leader, ma sono state fraintese. Non ha detto che non dovevano fischiarci, ma che dovevano incitarci fino al 90'. Ripartiamo più forti, ci siamo chiariti. Sta a noi spingerli verso di noi. Abbiamo una settimana per lavora e stare uniti, ne usciremo. E' diventata una missione, dobbiamo avere paura perché siamo ultimi ma dobbiamo aver la voglia per uscirne. Saranno partite difficili, ma il momento l'abbiamo capito. Oggi abbiamo fatto una grande partita, in parte siamo stati sfortunati. Già a Sassuolo sono sicuro che faremo qualcosa in più. Ci meritiamo la classifica, ma non per quello che stiamo dando.
Allineare i membri della squadra—
Fare il capitano l'anno scorso era più semplice. Ma sono queste le sfide che fanno crescere. Tutto il gruppo adesso l'ha capito. Adesso la paura c'è, ma è una paura giusta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA