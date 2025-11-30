Vanoli: “Dzeko? Parole strumentalizzate, abbiamo chiarito. Stasera sfortunati”

Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Atalanta-Fiorentina:
Abbiamo una speranza di fare una cosa eccezionale e la possiamo fare solo se stiamo tutti insieme. Le parole di Edin sono state strumentalizzate ma sono contento perché, come uomini veri, faccia a faccia, ci siamo chiariti. Loro ci sono sempre e li ringrazio. Da adesso in poi dobbiamo dare il 300% per portare fuori la Fiorentina da questa situazione. Ho visto tante cose positive: la reazione, la voglia di non mollare. Nonostante la partita di giovedì, anche sotto l'aspetto fisico, siamo usciti con orgoglio. I gol presi? Non la chiamerei sfortuna, dobbiamo essere più cattivi e concentrati su dettagli. Abbiamo rischiato qualcosa in campo aperto, ma siamo stati bravi. Gli episodi non ci hanno dato ragione, ma siamo sulla strada giusta. Dobbiamo giocare ancora più di squadra e avere coraggio con la palla tra i piedi. Devo essere bravo a togliere la paura. Bisogna tirare fuori la personalità e penso che un po' di crescita c'è stata. Stasera siamo anche stati sfortunati.
Le opportunità vanno cercate. Questo dipende da noi, ce lo siamo scritti anche nello spogliatoio. Dobbiamo uscirne tutti insieme.
