Goretti: “Ho parlato con i giocatori, ecco cosa mi hanno detto. Serve consapevolezza”

Le parole del direttore tecnico della Fiorentina, Roberto Goretti, ai canali ufficiali del club:
La partita può essere interpretata in due modi: considerando la classifica oppure no. Se si ignora la classifica, quella di oggi resta comunque una gara significativa, affrontata con lo spirito corretto. Siamo stati anche un po’ sfortunati, perché avremmo sicuramente meritato almeno un gol. Adesso serve impegno totale: in ogni incontro dovremo provare a ottenere i tre punti, lottando per invertire il momento, consapevoli che i cambiamenti non avvengono all’improvviso. Dobbiamo far tornare la sorte dalla nostra parte, perché forse non ce la stiamo guadagnando abbastanza. Servono resilienza e mentalità forte per dare il massimo in ogni partita.
Ho parlato con i ragazzi nello spogliatoio e mi hanno detto "Noi e la Fiesole ci salviamo". E' stato uno scambio di parole importante. Ora per venire fuori dal fondo della classifica serve consapevolezza. Faccio anche l'imbocca al lupo al nostro ex allenatore Palladino da parte mia e della società.
