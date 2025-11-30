Viola News
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Palladino: “La Fiorentina è viva e ha voglia, questo gruppo è di uomini”

Il commento del tecnico ex viola nel post gara
Redazione VN

Raffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, ha parlato a Sky dopo la vittoria sulla Fiorentina:

E' stata una bella settimana, vittoria in Champions e poi qua in casa davanti ai nostri tifosi. Ho visto tutto il gruppo coinvolto, i ragazzi stanno dentro a tutto quel che proponiamo con motivazione. Affrontavamo una squadra viva, che aveva voglia di reagire, che ha avuto le sue occasioni. Ora bisogna continuare, con questo dna, Il merito è dei ragazzi, ho cercato di instaurare un rapporto di dialogo, sintonia, ma sarebbe stato impossibile senza grandi uomini. Lo spirito e la mentalità devono essere questi, ci siamo presi qualche rischio contro attaccanti forti ma ne siamo venuti fuori bene.

