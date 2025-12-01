Kean: “Paura? No, solo rabbia. Dobbiamo dare il massimo per salvarci”

Moise Kean, attaccante della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole:
Un momento complicato, dobbiamo rimanere in piedi e non arrendersi. Spero di dare il massimo. Gol? Quando arrivano questi momenti non si può sempre avere quello che vogliamo. Abbiamo paura? No, ma è un momento negativo. Dobbiamo dare il 100% in allenamento. Ci stiamo adattando con Vanoli, per fare meglio. Cosa è cambiato dall’anno scorso? Siamo gli stessi con giocatori nuovi, staff nuovo. Ci stiamo trovando bene, mi fido dei miei compagni. Ne usciremo. Salvezza? Se ci mettiamo in testa queste cose non ne usciremo mai. Siamo un grande gruppo e siamo ottimisti. Dobbiamo trasmettere tutto questo a Firenze e ai tifosi. Possiamo fare grandi cose. Nel cuore porto tante cose belle, ma anche negative. Mi aiutano a crescere. Le cose negative mi portano a migliorare ogni giorno e dare il meglio di me. C’è molta rabbia, è stata una partenza difficile
