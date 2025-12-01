Cagni: “Non esiste che la Fiorentina retroceda: avete visto le altre squadre?”

Il tecnico Gigi Cagni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante "Il Pentasport". Ecco le sue parole:
I giocatori della Fiorentina vanno fatti rendere al meglio, e questo non sta succedendo. La rosa viola non è inferiore alle prime dieci in Serie A. Forse ci son state troppo aspettative a inizio anno, adesso devono essere i giocatori a uscire da questa situazione. La squadra non sta bene fisicamente, e ora serve giocare in maniera sporca, da salvezza. Non esiste proprio che la Fiorentina non si salvi, ma avete visto le altre squadre della Serie A? Succede di tutto nel calcio, son successe anche di peggio, ma razionalmente non puoi mettere a paragone la Fiorentina con le altre squadre che lotteranno per la salvezza. I viola prendono troppi gol, serve risolvere al più presto la fase difensiva.
