R.Galli su Fagioli: “Inspiegabile. Serve pensare una Fiorentina senza di lui”

Riccardo Galli, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla Fiorentina:
Riccardo Galli, noto giornalista, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, ha parlato delle prestazioni di Nicolò Fagioli
Inspiegabile, ma nel vero senso della parola, questo Fagioli. Sono convinto delle sue qualità, ma il suo rendimento e la sua prestazione è costantemente tra il 4,5 e il 5. Non so quale sia il suo problema in campo, ma dobbiamo pensare a una Fiorentina senza di lui. Dodò? Non parliamo del contratto, chi vuole giocare poi vuole vincere, anche senza contratto. Anche lì diventa difficile capire il suo regresso
