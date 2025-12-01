Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv R.Galli su Fagioli: “Inspiegabile. Serve pensare una Fiorentina senza di lui”

news viola

R.Galli su Fagioli: “Inspiegabile. Serve pensare una Fiorentina senza di lui”

R.Galli su Fagioli: “Inspiegabile. Serve pensare una Fiorentina senza di lui” - immagine 1
Riccardo Galli, noto giornalista, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, ha parlato delle prestazioni di Nicolò Fagioli
Redazione VN

Riccardo Galli, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla Fiorentina:

Inspiegabile, ma nel vero senso della parola, questo Fagioli. Sono convinto delle sue qualità, ma il suo rendimento e la sua prestazione è costantemente tra il 4,5 e il 5. Non so quale sia il suo problema in campo, ma dobbiamo pensare a una Fiorentina senza di lui. Dodò? Non parliamo del contratto, chi vuole giocare poi vuole vincere, anche senza contratto. Anche lì diventa difficile capire il suo regresso

 

 

Leggi anche
30° minuto, segui la diretta su Violanews dalle 19:30. Gli ospiti di oggi
Amoruso duro: “Serve gente che suda e lotta, alcuni non hanno le palle”

© RIPRODUZIONE RISERVATA