Amoruso duro: “Serve gente che suda e lotta, alcuni non hanno le palle”

Alla fine del mercato avevo dato 6,5, mi ero tenuto basso perché mancavano certi elementi. Nessuno sta rendendo nella norma, sono tutti al di sotto delle loro possibilità. Mi aspetto di più anche da Vanoli, penso che abbia le idee chiare con chi andare in guerra da sabato prossimo, perché ci sono alcuni che non hanno le palle per sudare e sputare sangue. L'Italia si è adagiata troppo, non è possibile che le altre nazioni abbiano naturalizzato altre nazioni, e noi siamo lì a guardare. Il calcio non è un'azienda normale, ci sono umori e malurmori, la parte emotiva e i rapporti umani sono alla base"
