Massimo Orlando: “Ho parlato con Vanoli, ecco con che modulo dovrebbe giocare”

Massimo Orlando, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato del modulo di Paolo Vanoli. Ecco come dovrebbe giocare la Fiorentina contro il Sassuolo:
La situazione è complicata. Si vede che spesso si ricorre al lancio lungo su Kean, che peraltro è anche sfortunato, ma non ci sono altre soluzioni di gioco. Poi si prende gol e diventa tutto ancora più difficile. Ho parlato con Vanoli: secondo me dovrebbe passare a un 4-3-1-2. Con 13 partite e nessuna vittoria, la squadra è in pieno panico e non so come possa riuscire a uscirne
