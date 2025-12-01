Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Massimo Orlando: “Ho parlato con Vanoli, ecco con che modulo dovrebbe giocare”

news viola

Massimo Orlando: “Ho parlato con Vanoli, ecco con che modulo dovrebbe giocare”

Massimo Orlando: “Ho parlato con Vanoli, ecco con che modulo dovrebbe giocare” - immagine 1
Olrando rivela un dettaglio su Vanoli
Redazione VN

Massimo Orlando, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato del modulo di Paolo Vanoli. Ecco come dovrebbe giocare la Fiorentina contro il Sassuolo:

La situazione è complicata. Si vede che spesso si ricorre al lancio lungo su Kean, che peraltro è anche sfortunato, ma non ci sono altre soluzioni di gioco. Poi si prende gol e diventa tutto ancora più difficile. Ho parlato con Vanoli: secondo me dovrebbe passare a un 4-3-1-2. Con 13 partite e nessuna vittoria, la squadra è in pieno panico e non so come possa riuscire a uscirne

Ha parlato a TMW Radio.

Leggi anche
Gautieri: “Il pubblico non aiuta la Fiorentina. La squadra rischia di sprofondare”
Pruzzo contro Vanoli: “Deve essere lui a dare qualcosa in più! Non è cambiato nulla”

© RIPRODUZIONE RISERVATA