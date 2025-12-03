Da Sassuolo: “Berardi grande perdita, Grosso ha già individuato il sostituto”

Nicolò Caruso, ospite del Pentasport, ha fatto il punto sul Sassuolo in vista della sfida contro la Fiorentina: «Berardi si è fatto male alla stessa gamba dove aveva rotto il tendine d’Achille: due mesi di stop. È un’assenza pesante».
Sul Sassuolo, Caruso sottolinea: «La squadra è grande con le grandi e piccola con le piccole. Con la Fiorentina sarà una partita da prendere con le pinze».
Riguardo la rosa: «Il mercato fatto dal ds Palmieri è buono. Al posto di Berardi dovrebbe giocare Volpato: ha qualità e talento, ma serve continuità. Matic in mezzo sta dimostrando affidabilità. Grosso è un tecnico pratico e umanamente molto bravo, coinvolge tutti».
