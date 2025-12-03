Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS senza categoria Da Sassuolo: “Berardi grande perdita, Grosso ha già individuato il sostituto”

news viola

Da Sassuolo: “Berardi grande perdita, Grosso ha già individuato il sostituto”

Da Sassuolo: “Berardi grande perdita, Grosso ha già individuato il sostituto” - immagine 1
Come arriva il Sassuolo alla sfida contro la Fiorentina? Il punto con Radi Bruno
Redazione VN

Nicolò Caruso, ospite del Pentasport, ha fatto il punto sul Sassuolo in vista della sfida contro la Fiorentina: «Berardi si è fatto male alla stessa gamba dove aveva rotto il tendine d’Achille: due mesi di stop. È un’assenza pesante».

Sul Sassuolo, Caruso sottolinea: «La squadra è grande con le grandi e piccola con le piccole. Con la Fiorentina sarà una partita da prendere con le pinze».

Riguardo la rosa: «Il mercato fatto dal ds Palmieri è buono. Al posto di Berardi dovrebbe giocare Volpato: ha qualità e talento, ma serve continuità. Matic in mezzo sta dimostrando affidabilità. Grosso è un tecnico pratico e umanamente molto bravo, coinvolge tutti».

Leggi anche
Amoruso: “Dodo desaparecido, è un problema. Per Gud serve un altro tipo di gioco”
Gautieri: “Serie A scadente, può vincere pure il Como. C’è bisogno di Firenze”

© RIPRODUZIONE RISERVATA