Gautieri: “Serie A scadente, può vincere pure il Como. C’è bisogno di Firenze”

Carmine Gautieri , intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha analizzato il momento della Fiorentina. «È un’annata partita molto male, ma c’è tempo per uscirne. L’ambiente non aiuta: Firenze è una piazza esigente e nella rosa mancano giocatori di personalità».

Sul clima attorno alla squadra: «Prendere il megafono può servire, ma non basta. Il calcio non è una scienza esatta: Pioli è un grande allenatore, eppure non ha funzionato». Per Gautieri, in fasi così complicate contano soprattutto compattezza e sostegno: «Firenze deve aiutare a prescindere».