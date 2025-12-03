Carmine Gautieri, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha analizzato il momento della Fiorentina. «È un’annata partita molto male, ma c’è tempo per uscirne. L’ambiente non aiuta: Firenze è una piazza esigente e nella rosa mancano giocatori di personalità».
Gautieri: “Serie A scadente, può vincere pure il Como. C’è bisogno di Firenze”
Sul clima attorno alla squadra: «Prendere il megafono può servire, ma non basta. Il calcio non è una scienza esatta: Pioli è un grande allenatore, eppure non ha funzionato». Per Gautieri, in fasi così complicate contano soprattutto compattezza e sostegno: «Firenze deve aiutare a prescindere».
Il tecnico punta poi sugli esterni come chiave del calcio moderno: «Sono quelli che ti creano superiorità, soprattutto in un campionato così povero di qualità. In Italia non si formano più esterni: servirebbero scuole calcio che li creino. Zambrotta e Di Livio nascono ali e diventano terzini. Senza esterni, non si può prescindere».
Uno sguardo anche al livello generale della Serie A: «La qualità è calata così tanto che, con un mercato oculato, il Como potrebbe persino competere per lo Scudetto. Da anni non c’è più una squadra ammazza-campionato».
