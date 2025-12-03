Viola News
Gautieri: “Serie A scadente, può vincere pure il Como. C’è bisogno di Firenze”

Il commento di Carmine Gautieri sulla Fiorentina e sul livello del campionato
Carmine Gautieri, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha analizzato il momento della Fiorentina. «È un’annata partita molto male, ma c’è tempo per uscirne. L’ambiente non aiuta: Firenze è una piazza esigente e nella rosa mancano giocatori di personalità».

Sul clima attorno alla squadra: «Prendere il megafono può servire, ma non basta. Il calcio non è una scienza esatta: Pioli è un grande allenatore, eppure non ha funzionato». Per Gautieri, in fasi così complicate contano soprattutto compattezza e sostegno: «Firenze deve aiutare a prescindere».

Il tecnico punta poi sugli esterni come chiave del calcio moderno: «Sono quelli che ti creano superiorità, soprattutto in un campionato così povero di qualità. In Italia non si formano più esterni: servirebbero scuole calcio che li creino. Zambrotta e Di Livio nascono ali e diventano terzini. Senza esterni, non si può prescindere».

Uno sguardo anche al livello generale della Serie A: «La qualità è calata così tanto che, con un mercato oculato, il Como potrebbe persino competere per lo Scudetto. Da anni non c’è più una squadra ammazza-campionato».

