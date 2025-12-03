Viola News
Poesio: “Ranieri e Comuzzo giocavano bene a quattro. Mi piace il 4-4-1-1”

Il commento di Ernesto Poesio a Radio Bruno
Ernesto Poesio, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha analizzato i possibili sviluppi tattici della Fiorentina. Secondo il giornalista, la difesa a quattro è un’opzione da testare: «Vanoli non ha ancora potuto lavorare davvero sull’aspetto tattico, ma peggio di così è difficile. Vediamo se questo abito può funzionare».

Il nodo resta la mancanza di esterni: «Con Dzeko, Piccoli e Kean è un peccato mettere così pochi cross. Un 4-4-1-1 potrebbe essere una soluzione, con Dodò e Gosens più avanzati oppure Kouadio, che mi è piaciuto».

Poesio esclude l’uso di un vertice basso: «Non lo abbiamo», e immagina una trequarti più libera per Fazzini o Gudmundsson. Ricorda inoltre che un sistema simile fu usato nella serie delle otto vittorie consecutive, quando Ranieri e Comuzzo formarono una coppia molto solida.

«Serve restare coperti ma essere più creativi davanti. A centrocampo Mandragora è quello che vince più contrasti, ma solo il 40%: manca cattiveria e furbizia. La scelta degli uomini è obbligata, adesso bisogna trovare sintonia e armonia. Spero che la compattezza di cui si parla tanto si veda sul campo».

«Se questo 'patto del megafono' esiste davvero, allora compattiamoci facendo entrare i tifosi a seguire gli allenamenti, magari nel giorno dello scarico. Se i giocatori vogliono parlare con i tifosi, lo facciano in questo tipo di occasioni al posto di farlo diventare caso nazionale». 

