Carlo Conti non perde il sorriso: “Fiorentina? Sono in silenzio stampa”

L'ironia di Carlo Conti
Redazione VN

La Fiorentina sta attraversando un periodo complicato, ma Carlo Conti non perde il sorriso. Il noto presentatore di tifo viola, ha commentato con ironia la situazione della squadra di Vanoli. Ecco le sue dichiarazioni riportate da Adnkronos: 

Sono in silenzio stampa, non fatemi parlare. Non ci voglio neanche pensare. Tirate fuori le… gli attributi diciamo

