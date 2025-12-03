“Dzeko col megafono? Ma siamo fuori di testa?! Servono punti, non parole”

Ma Richardson possiamo testarlo oppure no? Difficile che renda peggio degli altri. È un ragazzo con buona tecnica e un’ottima fisicità; non sarà un fuoriclasse, però considerando il rendimento deludente di Fagioli, Sohm, Ndour e Nicolussi, tanto vale offrirgli una chance. In attacco, accanto a Kean serve una seconda punta: Gudmundsson o Fazzini. Dzeko e Piccoli dovrebbero essere semplici opzioni dalla panchina. L’idea di Dzeko con il megafono? Roba da fuori di tesa: i giocatori devono pensare a fare il loro mestiere in campo. Siamo ultimi in classifica, non c’è bisogno di parlare ai tifosi, ma di dare loro prestazioni e punti