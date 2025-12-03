Dzeko: niente multa né squalifica per il faccia a faccia con la curva Fiesole

Non ci sarà nessuna ammenda né squalifica per Dzeko, dopo i fatti di Bergamo. Lo riporta il Corriere dello Sport, che ricostruisce la vicenda del faccia a faccia tra il bosniaco e i tifosi viola nel settore ospiti, al termine della partita con l'Atalanta. «Abbiamo bisogno di voi» il succo del suo discorso, accolto dagli applausi della tifoseria.
Corriere dello Sport
Niente intimidazione, niente insulti, dunque niente niente multa né squalifica per Dzeko dopo il colloquio con la curva della Fiorentina
Il tutto alla presenza degli ispettori federali della Procura che, da bordo campo, non hanno ravvisato violazioni del codice di giustizia sportiva. Nessuna intimidazione e neppure insulti, dunque niente multa né squalifica.
