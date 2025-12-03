Dzeko: niente multa né squalifica per il faccia a faccia con la curva Fiesole

Non ci sarà nessuna ammenda né squalifica per Dzeko, dopo i fatti di Bergamo. Lo riporta il Corriere dello Sport, che ricostruisce la vicenda del faccia a faccia tra il bosniaco e i tifosi viola nel settore ospiti, al termine della partita con l'Atalanta. «Abbiamo bisogno di voi» il succo del suo discorso, accolto dagli applausi della tifoseria.