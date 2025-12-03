Il Tirreno: “Kean distratto dai rumours sul Barcellona, ora aggiusti la mira”

Nei giorni scorsi si è parlato molto dell'incontro tra l'entourage di Moise Kean e il Barcellona. Il Tirreno nelle sue pagine sportive torna ad occuparsene legando questi rumours al rendimento in campo dell'attaccante viola. Un contatto informale, nulla di concreto. Solo un semplice faccia a faccia, ma che comunque distoglie dagli obiettivi attuali. Kean infatti - scrive il quotidiano - è stato colpito dalla sfortuna in questa stagione. Troppi i pali colpiti e solo 2 le reti in Serie A, quando un anno fa erano addirittura 12. Moise dovrà lavorare molto sulla precisione al tiro: 4 i legni colpiti fin qui, è ora di aggiustare la mira.