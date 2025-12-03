Gazzetta: “Fiorentina, il fantasma del 1993 torna a far paura”

Nell’anno di (dis)grazia 1993 la Fiorentina aveva una squadra forte, molto forte, ricca di campioni: Batistuta , Effenberg , Brian Laudrup . E poi tanti ottimi calciatori: da Baiano all’allora quotato Di Mauro, da Orlando a Pioli. Non a caso dopo 13 giornate — non poche in un campionato a 18 — era seconda in classifica , dietro al Milan di Capello. Poi accadde il patatrac, una concatenazione incredibile di eventi ed errori che portò alla retrocessione. Raramente un gruppo con tante individualità di spessore è finito in B.

Il fantasma del 1993 - scrive La Gazzetta dello Sport- non può non tornare in mente ora che la Fiorentina è ultima. Anche questa squadra è forte, non come quella, ma lo è; anche questa squadra, se facciamo la somma del valore dei singoli, è migliore di almeno metà delle formazioni di Serie A. Eppure è entrata in una spirale negativa che rischia di trattenerla sul fondo della classifica, soprattutto se non dovesse cominciare in fretta a fare risultati. Prima ci meravigliavamo del fatto che i viola non avessero vinto nemmeno una partita, ora dobbiamo cominciare a contare i punti di distacco dalla quart’ultima: sono già cinque. È vietato pensare: non può retrocedere una squadra come questa. Anche nel 1993 lo dicevano in tanti.