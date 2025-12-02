Viola News
Dzeko e il rischio squalifica, Nazione: “La chiara posizione della Fiorentina”

Edin Dzeko rischia una squalifica per il discorso ai tifosi al termine di Atalanta-Fiorentina? La possibilità, per regolamento, è concreta. Ma La Nazione riporta la posizione del club viola sulla vicenda:

Chiaro il messaggio di Dzeko: troppi mugugni durante la gara, serve più sostegno. In sintesi il succo del discorso. Chi si è fermato alla forma ha sottolineato parole irrispettose nei confronti del popolo viola. Chi invece è andato oltre qualche frase uscita male aveva già compreso il grido d'aiuto. Dzeko è partito da qui. L'intento di chiarirsi si è trasformato in una seconda richiesta d'aiuto. Cancellate le polemiche, Edin ha coinvolto squadra, allenatore e tifosi in una sorta di patto salvezza. A proposito. Per questo gesto si è ipotizzata una squalifica. Niente di tutto questo. Dzeko ha interloquito con i tifosi, ma il clima non era violento o intimidatorio né da una parte né dall'altra (in quel caso sarebbe stato passibile di san-zione). Gli ispettori federali inoltre non hanno segnalato niente. La Fiorentina si aspetta che il 'caso' venga archiviato, eventualmente (ma le possibilità sono minime) potrebbe essere comminata un'ammenda alla società.

