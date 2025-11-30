Confronto squadra-tifosi. Dzeko con il megafono e cori di incoraggiamento

Al termine di Atalanta-Fiorentina, partita persa per 2-0, i calciatori gigliati, assieme all'allenatore Vanoli, sono andati sotto il settore ospiti. In particolare Ranieri e Dzeko a colloquio con i tifosi ospiti con il bosniaco che ha preso il megafono per dialogare meglio. Le parole di giovedì, dopo la sconfitta contro l'AEK Atene, avevano fatto discutere. Questo un chiaro segnale di chiarificazione con la volontà di rimanere uniti. Molto sostegno da parte dei tifosi che hanno incoraggiato la squadra con cori come: "Vogliamo 11 leoni".