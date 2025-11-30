Viola News
Atalanta-Fiorentina, Gosens in tribuna nella Bergamo che è stata sua

Il tedesco non è stato in grado di recuperare in tempo
Robin Gosens ha dovuto alzare bandiera bianca e non è della partita tra la sua squadra attuale, la Fiorentina, e la sua ex più sentita, l'Atalanta. Il laterale mancino, comunque, è alla New Balance Arena di Bergamo per seguire dalla tribuna la sua squadra.

Questo l'ultimo bollettino dato dal dr. Pengue sul tedesco: "Ha concluso il percorso riguardo l'acquisizione dei gesti tecnici: la sua lesione, seppur di basso grado, riguardava un muscolo molto delicato perché impegnato nello sprint e nella calciata. Abbiamo concluso tutto il percorso riabilitativo, stiamo lavorando sulla riacquisizione della forma fisica che gli consenta di rientrare in gruppo e sostenere i carichi. Siamo a fine del percorso, tra qualche giorno lo riaggreghiamo". Tradotto: dovrebbe rientrare presto tra i convocati.

