Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa CorFio rivela: “Il ragionamento di Pradè a Pioli sul rinunciare agli esterni”

Corriere Fiorentino

CorFio rivela: “Il ragionamento di Pradè a Pioli sul rinunciare agli esterni”

Pradè-Pioli
Ecco perché la Fiorentina non ha esterni in rosa
Redazione VN

La Fiorentina non ha esterni, lo ha confermato anche Paolo Vanoli al termine della sfida contro l'Atalanta. Questa scelta è stata presa da Daniele Pradè e da Stefano Pioli in estate, durante la campagna acquisti. Il Corriere Fiorentino rivela qualche retroscena proprio su questo tema:

Si torna sempre lì. A quella scelta fatta in estate di lasciare andare gli ultimi rimasti (Ikonè e Sottil) e di non sostituirli. Una decisione precisa, discussa anche con Pioli, il quale ha accettato di mettere da parte le sue convinzioni (da anni ormai giocava col 4-2-3-1 o col 4-3-3) per andare incontro alle esigenze del club. Il ragionamento, in estrema sintesi, era questo: servirebbero almeno quattro esterni offensivi, nel mercato di oggi quei giocatori sono i più cari di tutti e, quindi, il budget andrebbe esaurito solo per coprire quel reparto. Da lì la scelta (oggettivamente rischiosa e col senno di poi sbagliata) di non tenersene nemmeno uno di scorta col quale, magari, cambiare in corsa le partite. Un limite col quale si è scontrato lo stesso Pioli prima, e Vanoli poi. Adesso però, nonostante questo ostacolo, sembra arrivato il momento della strambata.

Leggi anche
Gazzetta: “Ecco cosa risulta sulla possibile squalifica di Dzeko dopo Bergamo”
Fiorentina, problema difesa. Le palle inattive fanno troppa paura

© RIPRODUZIONE RISERVATA