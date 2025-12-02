La Fiorentina non ha esterni, lo ha confermato anche Paolo Vanoli al termine della sfida contro l'Atalanta. Questa scelta è stata presa da Daniele Pradè e da Stefano Pioli in estate, durante la campagna acquisti. Il Corriere Fiorentino rivela qualche retroscena proprio su questo tema:
CorFio rivela: “Il ragionamento di Pradè a Pioli sul rinunciare agli esterni”
Ecco perché la Fiorentina non ha esterni in rosa
Si torna sempre lì. A quella scelta fatta in estate di lasciare andare gli ultimi rimasti (Ikonè e Sottil) e di non sostituirli. Una decisione precisa, discussa anche con Pioli, il quale ha accettato di mettere da parte le sue convinzioni (da anni ormai giocava col 4-2-3-1 o col 4-3-3) per andare incontro alle esigenze del club. Il ragionamento, in estrema sintesi, era questo: servirebbero almeno quattro esterni offensivi, nel mercato di oggi quei giocatori sono i più cari di tutti e, quindi, il budget andrebbe esaurito solo per coprire quel reparto. Da lì la scelta (oggettivamente rischiosa e col senno di poi sbagliata) di non tenersene nemmeno uno di scorta col quale, magari, cambiare in corsa le partite. Un limite col quale si è scontrato lo stesso Pioli prima, e Vanoli poi. Adesso però, nonostante questo ostacolo, sembra arrivato il momento della strambata.
