Poesio: “La società è riuscita nel capolavoro di ridurre a zero gli esterni in rosa”

Ernesto Poesio, sulle pagine del Corriere Fiorentino, ha analizzato il momento della Fiorentina di Paolo Vanoli. Ecco il suo commento:
"Serve coraggio nelle scelte dell’allenatore e nelle giocate dei calciatori. Ad esempio potrebbe anche essere arrivato il momento di abbandonare questa difesa a tre"
Di sicuro molto del destino di questa stagione si giocherà nelle prossime quattro partite di campionato. Sassuolo in trasferta, Verona e Udinese in casa e quindi il Parma al Tardini. Quattro sfide in cui sarà indispensabile riuscire a conquistare almeno la prima vittoria in campionato per non continuare a perdere terreno anche dal quart’ultimo posto. Per riuscirci però Vanoli dovrà iniziare a proporre qualcosa di più del semplice arroccamento. Serve coraggio nelle scelte dell’allenatore e nelle giocate dei calciatori. Ad esempio potrebbe anche essere arrivato il momento di abbandonare questa difesa a tre che da una parte non assicura protezione a De Gea (anche ieri autore di almeno tre parate decisive) e dall’altra appare limitante per il gioco offensivo con i viola che quasi mai riescono ad andare sulle fasce e, così, ad allargare le difese avversarie. Certo, per farlo servirebbero gli esterni. E la società è riuscita nel capolavoro di ridurre a zero le alternative in quello specifico settore. Ma un tentativo forse andrebbe fatto, anche solo per non lasciare qualcosa di intentato. In fondo, peggio di così...
