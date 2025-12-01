Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Poesio: “La società è riuscita nel capolavoro di ridurre a zero gli esterni in rosa”

Corriere Fiorentino

Poesio: “La società è riuscita nel capolavoro di ridurre a zero gli esterni in rosa”

dirigenti Fiorentina
"Serve coraggio nelle scelte dell’allenatore e nelle giocate dei calciatori. Ad esempio potrebbe anche essere arrivato il momento di abbandonare questa difesa a tre"
Redazione VN

Ernesto Poesio, sulle pagine del Corriere Fiorentino, ha analizzato il momento della Fiorentina di Paolo Vanoli. Ecco il suo commento:

 Di sicuro molto del destino di questa stagione si giocherà nelle prossime quattro partite di campionato. Sassuolo in trasferta, Verona e Udinese in casa e quindi il Parma al Tardini. Quattro sfide in cui sarà indispensabile riuscire a conquistare almeno la prima vittoria in campionato per non continuare a perdere terreno anche dal quart’ultimo posto. Per riuscirci però Vanoli dovrà iniziare a proporre qualcosa di più del semplice arroccamento. Serve coraggio nelle scelte dell’allenatore e nelle giocate dei calciatori. Ad esempio potrebbe anche essere arrivato il momento di abbandonare questa difesa a tre che da una parte non assicura protezione a De Gea (anche ieri autore di almeno tre parate decisive) e dall’altra appare limitante per il gioco offensivo con i viola che quasi mai riescono ad andare sulle fasce e, così, ad allargare le difese avversarie. Certo, per farlo servirebbero gli esterni. E la società è riuscita nel capolavoro di ridurre a zero le alternative in quello specifico settore. Ma un tentativo forse andrebbe fatto, anche solo per non lasciare qualcosa di intentato. In fondo, peggio di così...

Leggi anche
De Gea evita il peggio, Gazzetta: “Ranieri è uscito con il mal di testa”
Titoli viola: “Sulla strada per l’inferno” “Terrore viola,...

© RIPRODUZIONE RISERVATA