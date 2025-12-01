De Gea evita il peggio, Gazzetta: “Ranieri è uscito con il mal di testa”

La Gazzetta dello Sport su Ranieri

L'Atalanta ha avviato la sua rincorsa con l'unico risultato possibile e anche l'unica partita possibile: presa in mano quasi subito e poi dominata, almeno fino al 2-0. Segnato da Lookman, approfittando di una respinta di De Gea - l'avversario migliore, e pure questo dice molto - su colpo di testa da corner di De Ketelaere, su cui l'opposizione di Sohm è stata la sintesi della friabilità anche mentale di tutta la squadra.

In questo la Dea si è scoperta agevolata, ma molto si è aiutata da sola, anzitutto con la forza d'urto del suo tridente, che in campionato non si vedeva dal l' da un anno e mezzo. E che anche stavolta è stato nobilitato dal genio di un CDK formato XL (fase difensiva compresa, come già in Champions) e sempre più ago della bussola della squadra: Ranieri è uscito con il mal di testa, ma non solo per colpa sua.

Mai in questo campionato la Dea aveva tirato nove volte nello specchio, e se non è finita peggio per la Fiorentina è stato soprattutto per merito del suo portiere, che si è accanito con De Ketelaere cancellandogli almeno due gol, ma è stato decisivo anche su Zappacosta e De Roon. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.