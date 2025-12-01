Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Sentite Gazzetta: “Kean defilato, Dzeko non ha temuto. Ma rischia una squalifica”

Gazzetta dello Sport

Sentite Gazzetta: “Kean defilato, Dzeko non ha temuto. Ma rischia una squalifica”

Sentite Gazzetta: “Kean defilato, Dzeko non ha temuto. Ma rischia una squalifica” - immagine 1
Edin Dzeko rischia una squalifica
Redazione VN

La Gazzetta dello Sport riporta un dettaglio che riguarda la possibilità di una squalifica o una multa per Edin Dzeko. Il motivo? C'entra il chiarimento con i tifosi:

Proprio dopo lo stop di giovedì Edin Dzeko, che leader lo è davvero, aveva usato parole non eleganti, ma eloquenti: «Facciamo cag... ma i tifosi devono darci sostegno». Alla frangia più tosta della Fiesole non sono andate giù. E ieri quello spicchio ha "invitato" i giocatori. Sono andati quasi tutti. Moise Kean era più defilato. Ma Dzeko non ha temuto. Sì è confrontato, cosa che potrebbe essere pure materiale utile per il procuratore federale Giuseppe Chiné perché "ai tesserati è vietato avere interlocuzioni con i sostenitori". Chiné aspetta la relazione. Potrebbe scattare una squalifica o una multa. 

Leggi anche
CorFio su Dodò: “Chi lo capisce è bravo. Sembra il buon vecchio Ikonè”
Dzeko: “Abbiamo bisogno di voi”. Tregua firmata. CorSport: “Quanto durerà?”

© RIPRODUZIONE RISERVATA