La Gazzetta dello Sport riporta un dettaglio che riguarda la possibilità di una squalifica o una multa per Edin Dzeko. Il motivo? C'entra il chiarimento con i tifosi:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Sentite Gazzetta: “Kean defilato, Dzeko non ha temuto. Ma rischia una squalifica”
Gazzetta dello Sport
Sentite Gazzetta: “Kean defilato, Dzeko non ha temuto. Ma rischia una squalifica”
Edin Dzeko rischia una squalifica
Proprio dopo lo stop di giovedì Edin Dzeko, che leader lo è davvero, aveva usato parole non eleganti, ma eloquenti: «Facciamo cag... ma i tifosi devono darci sostegno». Alla frangia più tosta della Fiesole non sono andate giù. E ieri quello spicchio ha "invitato" i giocatori. Sono andati quasi tutti. Moise Kean era più defilato. Ma Dzeko non ha temuto. Sì è confrontato, cosa che potrebbe essere pure materiale utile per il procuratore federale Giuseppe Chiné perché "ai tesserati è vietato avere interlocuzioni con i sostenitori". Chiné aspetta la relazione. Potrebbe scattare una squalifica o una multa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA