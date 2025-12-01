Dzeko: “Abbiamo bisogno di voi”. Tregua firmata. CorSport: “Quanto durerà?”

Dzeko con la Curva Fiesole

Dopo giorni di critiche seguite al ko con l’Aek, è andato in scena a Bergamo il faccia a faccia tra Dzeko e la tifoseria viola. Tutto nasce dalle parole pronunciate dal numero nove dopo la gara di Conference, quando aveva espresso il malessere dello spogliatoio lamentando i fischi continui durante le partite. Al termine del match con l’Atalanta, la curva ha chiamato la squadra sotto il settore ospiti, inizialmente in un clima che lasciava presagire una contestazione.

Invece il confronto si è trasformato in un momento di chiarimento: Dzeko ha parlato a nome del gruppo, assumendosi la responsabilità per il periodo nero e ribadendo la necessità del sostegno della tifoseria. Le sue parole hanno trovato ascolto e rispetto, contribuendo ad abbassare la tensione che si era accumulata nelle ultime settimane. Il dialogo, pur nato da una situazione critica, ha mostrato una volontà comune di rimettere insieme i pezzi.

Il settore ospiti ha risposto con un applauso e un messaggio chiaro: «Vogliamo undici leoni». In quel momento, squadra e tifosi hanno riconosciuto di essere uniti nella stessa battaglia, siglando una sorta di patto d’emergenza per provare a superare quella che è forse la crisi più profonda degli ultimi vent’anni di Fiorentina. Resta da capire quanto durerà questa tregua, ma il primo passo verso una ricucitura è stato compiuto. Lo scrive il Corriere dello Sport.