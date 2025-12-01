Tregua Fiorentina-tifosi, parla Dzeko: il patto per la salvezza

Non solo Dzeko: anche Mandragora e gli altri giocatori si confrontano apertamente con gli ultras, in un dialogo franco e necessario. Vanoli, al loro fianco, stringe mani, incoraggia, mostra partecipazione e volontà di raddrizzare la rotta di una squadra smarrita. Le parole e il confronto acceso trasformano la tensione in un applauso sincero, che prima coinvolge il gruppo e poi si concentra su Dzeko.