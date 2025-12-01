Gazzetta avvisa la Fiorentina: “Con questo fiatone, la salvezza si complica”

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla Fiorentina. Con questo ritmo, la salvezza diventa davvero tanto complicata. Serve al più presto un cambio di passo:
Alta, nello spicchio di gente viola, era solo la voce di qualche capo ultrà nel chiamare i giocatori a raccolta dopo la nona sconfitta stagionale: un rito ormai abituale, ma stavolta - così è sembrato - per caricare la squadra. Ce n'è bisogno, a quota zero vittorie e 6 punti dopo 13 gare, il peggior bilancio della storia viola: davvero la strada verso la salvezza rischia di essere molto accidentata, affrontandola con questo fiatone
