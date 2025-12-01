CorFio: “Vanoli sceglie ancora Kean-Piccoli. Ma così Fagioli sprofonda nel nulla”

La Fiorentina incassa un’altra sconfitta pesante in un avvio di stagione disastroso, restando ultima e distante cinque punti dalla salvezza. La squadra sembra intrappolata tra sconforto e necessità di reagire subito, puntando sui prossimi scontri diretti per provare a riaccendere il campionato. Vanoli ripropone il 3-5-2 con gli stessi uomini, cercando soluzioni più dirette contro il pressing dell’Atalanta, ma senza ottenere né solidità né qualità nel gioco. Vanoli ha voluto buttar dentro sia Moise che Piccoli per offrire ai suoi una via d’uscita diretta (e più semplice) dal pressing. Teoria, che poteva esser contraddetta dalla conferma di Fagioli in regia. Uno che invece avrebbe bisogno di toccar più palloni possibili e che anche ieri, forse non a caso, è sostanzialmente sprofondato nel nulla.