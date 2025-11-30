Nazione: “Vanoli pensa a un cambio tattico, Atalanta ultima chance per il 3-5-2”

Il tecnico viola non ha cambiato approccio: la preoccupazione c’era prima e rimane anche ora, ma non c’è stato tempo per sperimentare soluzioni nuove. Dalla prossima settimana potrebbero esserci variazioni tattiche, ma oggi la squadra si affiderà ai principi già visti. La prova contro l’Atalanta sarà un test importante anche per capire la tenuta difensiva di Pongracic, Marí e Ranieri, messi alla prova da Lookman e compagni. Servirà lo spirito visto contro la Juventus: corsa, sacrificio, compattezza e quella tranquillità che giovedì è mancata, facendo crollare energie nervose e qualità di gioco.