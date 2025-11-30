Daniele Conti, nel corso della sua intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Tra i vari temi toccati Conti ha parlato della possibilità avuta di vestire la maglia della Fiorentina e della scomparsa dell'ex capitano viola e suo compagno al Cagliari per 6 anni Davide Astori.
D. Conti: "Ero molto legato ad Astori, era una persona vera come piacciono a me"
D. Conti: “Ero molto legato ad Astori, era una persona vera come piacciono a me”
Daniele Conti ricorda l’amico Davide Astori e racconta il suo amore per Cagliari e la possibilità di vestire viola
Cagliari è sempre stata la mia Nazionale. Potevo andare a Napoli, Firenze, in Germania; di possibilità ne ho avute tante. Una volta mi chiamò Ranieri che voleva portarmi al Monaco, gli dissi che non potevo lasciare la mia gente e sapevo che lui poteva capirmi.
Astori—
È stata dura. lo e Davide eravamo molto legati, mi sento ancora con i suoi fratelli. Un ragazzo speciale, pieno di passioni. Era una persona vera come piacciono a me. Sarà l'indole del capitano..
