D. Conti: “Ero molto legato ad Astori, era una persona vera come piacciono a me”

Daniele Conti ricorda l’amico Davide Astori e racconta il suo amore per Cagliari e la possibilità di vestire viola

Daniele Conti, nel corso della sua intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Tra i vari temi toccati Conti ha parlato della possibilità avuta di vestire la maglia della Fiorentina e della scomparsa dell'ex capitano viola e suo compagno al Cagliari per 6 anni Davide Astori.