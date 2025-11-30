Il probabile 11 dell’Atalanta: un paio di dubbi per Palladino

Raffaele Palladino, ex di turno che affronterà la Fiorentina in panchina, sembra orientato a scelte piuttosto precise per schierare la miglior Atalanta contro i viola. Per tutti i quotidiani oggi in edicola sono pochi i ballottaggi del tecnico campano, soprattutto fra difesa e centrocampo. Non si deroga dal 3-4-2-1, con il primo ballottaggio nei tre davanti a Carnesecchi: sicuri del posto Koussounou e Hien, con la terza maglia per Ahanor, favorito su Djimsiti. L'altro dubbio è in mezzo al campo: chi ruota attorno a Ederson? Musah per Tuttosport, Pasalic per La Gazzetta dello Sport e De Roon per il Corriere dello Sport. Sulle corsie laterali Zappacosta in vantaggio su Bellanova a destra con Zalewski a sinistra. Nessuna incertezza, invece, in avanti: Scamacca punta centrale con De Ketelaere e Lookman sulle ali.
Raffaele Palladino si tiene un paio di dubbi dell'ultim'ora per la formazione che dovrà sfidare la Fiorentina. Ecco la probabile formazione.
La probabile formazione dell'Atalanta—
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Koussounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca.
