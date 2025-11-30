Chi si rivede. Di fronte alla Fiorentina ci sarà oggi alle 18.00 proprio quel Palladino che fino a pochi mesi fa era vestito di viola. Il tecnico ha lasciato in estate una squadra sesta e col record di punti della gestione Commisso, ritrovandola ora da avversario come ultima del gruppo. I numeri hanno ulteriormente dato valore al lavoro dell'allenatore campano, pure lui comunque contestato a fine stagione. Non che fosse una squadra da rubare l'occhio, ricorda Repubblica, con tanti punti persi con le cosiddette "piccole", ma quella squadra aveva almeno due pregi: gran forza di reagire spalle al muro e la capacità di giocare al meglio con le grandi.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Palladino, di nuovo tu. L’ex che poteva tornare, oggi sembra lontanissimo
Repubblica
Palladino, di nuovo tu. L’ex che poteva tornare, oggi sembra lontanissimo
Raffaele Palladino affronterà oggi per la prima volta la Fiorentina da avversario: il tecnico poteva tornare in viola poche settimane fa.
Poteva tornare—
Come spiega il quotidiano, dopo le dimissioni di Pradè e l'addio di Pioli si era fatto concreto un suo ritorno in panchina. Un contatto c'è stato. In tanti lo avrebbero accolto a braccia aperte, ma è mancata la convergenza economica prima di virare con decisione su Vanoli. E ora rieccoci di fronte, da avversari e con umori opposti: viola ultimi insieme al Verona senza vittorie, la Dea roboante a Francoforte in Champions.
© RIPRODUZIONE RISERVATA