Palladino, di nuovo tu. L’ex che poteva tornare, oggi sembra lontanissimo

Chi si rivede. Di fronte alla Fiorentina ci sarà oggi alle 18.00 proprio quel Palladino che fino a pochi mesi fa era vestito di viola. Il tecnico ha lasciato in estate una squadra sesta e col record di punti della gestione Commisso, ritrovandola ora da avversario come ultima del gruppo. I numeri hanno ulteriormente dato valore al lavoro dell'allenatore campano, pure lui comunque contestato a fine stagione. Non che fosse una squadra da rubare l'occhio, ricorda Repubblica, con tanti punti persi con le cosiddette "piccole", ma quella squadra aveva almeno due pregi: gran forza di reagire spalle al muro e la capacità di giocare al meglio con le grandi.