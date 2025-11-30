A casa della Dea, Repubblica: “Ennesima occasione, poi un mese di fuoco”

La classifica piange, i risultati pure, con proiezioni impietose e ombre sul futuro prossimo. Ci sono almeno quattro punti da recuperare sulla quartultima propio affrontando il fresco passato sulla panchina dell'Atalanta. Parlare di svolta - scrive Repubblica - è ormai un esercizio più che mai abusato, anche perché almeno a parole il confronto sembra impari. La Dea vista in Germania è stata brillante, almeno quanto è stata brutta la Fiorentina di Conference. Un match che con queste premesse si prepara da solo, che può permettere di giocare senza nulla da perdere e provare a inserirsi in una striscia positiva in campionato: poi il mese verità con Sassuolo, Verona, Udinese, Parma e Cremonese.