A casa della Dea, Repubblica: “Ennesima occasione, poi un mese di fuoco”

La Fiorentina fa visita oggi all'Atalanta, nella speranza di trovare l'ennesima svolta possibile per poi prepararsi a un mese di fuoco.
La classifica piange, i risultati pure, con proiezioni impietose e ombre sul futuro prossimo. Ci sono almeno quattro punti da recuperare sulla quartultima propio affrontando il fresco passato sulla panchina dell'Atalanta. Parlare di svolta - scrive Repubblica - è ormai un esercizio più che mai abusato, anche perché almeno a parole il confronto sembra impari. La Dea vista in Germania è stata brillante, almeno quanto è stata brutta la Fiorentina di Conference. Un match che con queste premesse si prepara da solo, che può permettere di giocare senza nulla da perdere e provare a inserirsi in una striscia positiva in campionato: poi il mese verità con Sassuolo, Verona, Udinese, Parma e Cremonese.

Un passo alla volta, breve, che vedrà probabilmente la Fiorentina lottare colpo su colpo per mantenere la categoria, ma che non prescinde dalle risorse migliori. Spazio ai titolarissimi a Bergamo, con Dodo di nuovo convocato e il rientro pure di Kouamé con l'unica forte assenza di Gosens. Niente trequartista, sì al doppio centravanti Kean-Piccoli. Un'opzione vista al meglio con la Juventus  e riproposta oggi. I due azzurri hanno fin qui le polveri bagnate, ma si attende conferma anche da Fagioli (in mezzo), con probabilmente Sohm e Mandragora, Fortini e Parisi in fascia e Pongracic, Pablo Marì e Ranieri dietro. Una prova di lusso contro Scamacca e compagni.

I tifosi ci sono

Nonostante le parole di Dzeko di giovedì, ci sarà una bella quantità di sostenitori viola al seguito, nella speranza di gioire per la prima volta in stagione.

