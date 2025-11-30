Non solo Fiorentina, Franchi e Viola Park. Vittorio Cecchi Gori alla Nazione, ha parlato anche dei suoi giocatore. Due su tutti: Gabriel Omar Batistuta e Rui Costa. Ecco le sue parole:
Cecchi Gori: “Cessione Batistuta? A Firenze lo scudetto non me lo facevano vincere”
Batistuta? Ho voluto bene anche a Rui Costa, a Toldo. Ma lui mi è rimasto nel cuore. Certo, fu un colpo da maestro prenderlo. Ero a Los Angeles e vidi una partita della Coppa Libertadores dalla piscina del Beverly Hills Hotel. Giocava lui. Dissi: "È un sudamericano-europeo, è perfetto". Chiamai l'avvocato che si occupava dei nostri acquisti. Gli dissi 'Voglio Batistuta, degli altri che mi ha detto non voglio nessuno'
LA CESSIONE
Aveva già 33 anni. Io ero amico di Sensi e gli dissi: 'A Firenze lo scudetto non me lo faranno vincere mai, compralo te e avrai il tricolore ma te lo devo far pagare caro e ti dura 1-2 stagioni al massimo'. Cosi andò
RUI COSTA
A un Fiorentina-Juventus con un amico straordinario come Ranieri che aveva messo in panchina Rui Costa perché aveva uno stiramento. Gli dissi: 'Claudio scusami, vatti a bere un'aranciata, me la prendo io la responsabilità. Ma Rui Costa gioca'
