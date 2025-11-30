Kean tocca a te, CorSport: “La società si aspetta molto di più da Moise”

Il Corriere dello Sport su Moise Kean

Redazione VN 30 novembre - 09:44

La Fiorentina arriva a Bergamo con il bisogno urgente di riscattare la brutta prova di giovedì, segnata soprattutto dall’ennesima mancanza di gol. La squadra si affiderà a Moise Kean, chiamato a fare la differenza proprio davanti all’allenatore che lo aveva rilanciato l’anno scorso. Con Dzeko, Piccoli e Gudmundsson poco incisivi, servirà tutto il carisma del bomber che nella scorsa stagione aveva trascinato i viola con 25 reti, diventando riferimento tecnico ed emotivo del gruppo.

Kean, però, deve a sua volta riconquistare i tifosi: rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, il suo rendimento è crollato, passando da 8 gol a soli 2. Una flessione che riflette i problemi più ampi della Fiorentina, fragile in difesa e sterile in attacco. Lo conferma anche la classifica marcatori interna, dove il capocannoniere è Mandragora con 3 reti. I viola hanno segnato appena 10 gol, 15 in meno rispetto alla scorsa stagione dopo 12 giornate, e condividono il quarto peggior attacco del campionato: un dato che fotografa perfettamente la crisi della fase offensiva.

Proprio per questo i tifosi si aspettano una risposta concreta dal loro centravanti, considerato uno dei gioielli della rosa, con una clausola da 62 milioni e un ingaggio raddoppiato rispetto all’anno precedente. La società si aspetta molto da lui e dai giocatori di maggior valore, che dovranno dare continuità ai segnali positivi visti contro la Juventus. La reazione deve essere immediata: l’orgoglio di Kean e del gruppo sarà determinante per provare a invertire la rotta. Lo scrive il Corriere dello Sport.