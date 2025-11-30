CorFio: “Cosa può fare una banda di disperati per provare a rimettersi in pista?”

Il Corriere Fiorentino continua la sua analisi sulla sfida tra la Fiorentina di Paolo Vanoli e l'Atalanta di Raffaele Palladino. Ecco un altro passaggio:
Ora sulla strada c’è Palladino, contestato per il sesto posto, il miglior piazzamento dell’era Commisso, e dimessosi a maggio. In questi giorni sono circolate versioni sul suo mancato ritorno: voleva garanzie o aspettava l’Atalanta, progetto più intrigante di quello viola? Non è il momento di farsi certe domande e neppure meravigliarsi per come, in pochi giorni, Raffaele sia riuscito a restituito colore alla Dea. Bisogna invece guardare in faccia la realtà, che non piace a nessuno, e chiedersi cosa può fare una banda di disperati per provare a rimettersi in pista. Giocare in trasferta, in un momento così, può essere un vantaggio. Sul piano tattico Vanoli dovrà scegliere un centrocampo solido, capace di proteggere la difesa che finirà nel mirino di giocatori appena ritrovati, soprattutto l’imprendibile Lookman
