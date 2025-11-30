Vittorio Cecchi Gori, ex presidente della Fiorentina, si è raccontato alla Nazione dove ha parlato del suo burrascoso addio, con il fallimento della squadra viola. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Cecchi Gori: “Fiorentina rubata dai poteri forti, Firenze non mi difese”
La Nazione
Cecchi Gori: “Fiorentina rubata dai poteri forti, Firenze non mi difese”
Vittorio Cecchi Gori si sfoga sulla Fiorentina
Firenze nel 2002 non capi. Loro ce l'avevamo con me e mi attaccarono proprio sulla Fiorentina. La città non mi difese. I poteri forti che mi volevano colpire mi hanno fatto fallire. Mi hanno attaccato sul calcio e non sul cinema perché come fai con uno che ha vinto due Oscar?
CHI SONO
Ormai ho le idee chiarissime, so chi mi ha buttato giù. Vedo la vita in retrospettiva: io davo fastidio perché ero troppo bravo. E i rami che toccavo purtroppo erano al centro di un'evoluzione. Cinema, calcio, politica: avevo conquistato i mercati. Ho dato fastidio. In Italia chi ha successo dà sempre fastidio. In America chi ha successo diventa un santo. Qui stai sul c...o a tutti e cercano di buttarti giù. Se sei corazzato per resistere ce la fai. E io ero un creativo. Ma non ero corazzato
LA FIORENTINA
Quanto mi fa incazzare. La Fiorentina mi è stata rubata. Ogni tanto la guardo ma non mi faccio coinvolgere perché questa non è la Fiorentina mia e non è manco quella dei fiorentini
RUBATA?
Le squadre avevano l'Irpef sui soldi che davano ai giocatori. Per abitudine l'accordo era che via via si pagasse a rate. lo sono stato colpito: soldi subito! E i magistrati dichiararono il fallimento della Fiorentina. Subito dopo fu fatto il 'salva-debiti'...
E FIRENZE
A Firenze ci fu il silenzio di tutta la città. Mi hanno mandato addosso due pm (omissis). lo sono stato arrestato per la Fiorentina
© RIPRODUZIONE RISERVATA