Chi accanto a Moise Kean? Gazzetta: “Piccoli in vantaggio su Gudmundsson”

I dubbi di Paolo Vanoli

Redazione VN 30 novembre 2025 (modifica il 30 novembre 2025 | 07:40)

Il grande dubbio è sempre chi affiancare in attacco all'imprescindibile Moise Kean e come cercare la pericolosità offensiva. Stasera se la giocano Roberto Piccoli (che è proprio di Bergamo ed è stato fino alla scorsa estate di proprietà della Dea) e Albert Gudmundsson con l'ex Cagliari che ieri sera sembrava in leggero vantaggio sull'islandese.

Sarà tuttavia una delle decisioni che Paolo Vanoli prenderà in extremis, mentre per gli esterni torna a disposizione Dodo che intanto è partito con la squadra alla volta di Bergamo e questa mattina farà un provino definitivo. Potrebbe fare staffetta con il 2006 Fortini che ha buone chance di giocare nuovamente dall'inizio.

A centrocampo, rispetto alla sfida di Conference, torna titolare Sohm, probabilmente al fianco di Mandragora e Fagioli, ma niente può essere dato per scontato. Si rivede infine fra i convocati Kouame dopo un lunghissimo calvario di quasi otto mesi: si era infortunato al crociato lo scorso 8 aprile nella sfida fra l'Empoli (dove era in prestito) e il Cagliari. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.