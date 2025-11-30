Vanoli non cambia, CorSport: “Ancora con il 3-5-2 a Bergamo”

Paolo Vanoli dovrebbe confermare il 3-5-2 per la sfida contro l’Atalanta, contando sul rientro di Dodo e Kouame, entrambi recuperati dai rispettivi infortuni. Non saranno invece disponibili Gosens, Sabiri e Lamptey, mentre la formazione titolare resterà sostanzialmente quella abituale, con De Gea tra i pali e la difesa composta da Pongracic, Pablo Marí e Ranieri, con Comuzzo inizialmente in panchina.