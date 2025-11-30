Nazione: “Polemiche, Dzeko e sconfitte. Ma a Bergamo saranno 900 i tifosi viola”

La Fiorentina non sarà affatto sola a Bergamo : nonostante le polemiche scatenate dalle parol e di Dzeko dopo la sconfitta con l’AEK Atene, oltre 900 tifosi gigliati riempiranno il settore ospiti della New Balance Arena . Un sostegno massiccio, arrivato sia da Firenze che dal Nord Italia, che conferma la volontà della tifoseria di stare vicino alla squadra in un momento difficile.

Il clima resta delicato, ma la strada da fare insieme è ancora lunga e questo è il momento per squadra e tifoseria di ricompattarsi e remare nella stessa direzione. I 900 presenti a Bergamo ne sono la prova concreta: il futuro della Fiorentina passa anche dalla forza del suo pubblico, chiamato a sostenere e non a dividere. Lo scrive la Nazione.