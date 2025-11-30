La Fiorentina non sarà affatto sola a Bergamo: nonostante le polemiche scatenate dalle parole di Dzeko dopo la sconfitta con l’AEK Atene, oltre 900 tifosi gigliati riempiranno il settore ospiti della New Balance Arena. Un sostegno massiccio, arrivato sia da Firenze che dal Nord Italia, che conferma la volontà della tifoseria di stare vicino alla squadra in un momento difficile.
La Nazione
Nazione: “Polemiche, Dzeko e sconfitte. Ma a Bergamo saranno 900 i tifosi viola”
Vanoli conosce bene il valore del pubblico, in particolare quello della Curva Fiesole, e sa che solo con il supporto dei propri sostenitori la Fiorentina può provare a uscire dalla situazione complicata in cui si trova. Le parole di Dzeko, pur espresse in modo poco felice e percepite da alcuni come un attacco, nascondevano in realtà un grido d’aiuto a nome dell’intero gruppo, un richiamo all’unità più che una critica ai tifosi.
Il clima resta delicato, ma la strada da fare insieme è ancora lunga e questo è il momento per squadra e tifoseria di ricompattarsi e remare nella stessa direzione. I 900 presenti a Bergamo ne sono la prova concreta: il futuro della Fiorentina passa anche dalla forza del suo pubblico, chiamato a sostenere e non a dividere. Lo scrive la Nazione.
