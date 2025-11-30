Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Cecchi Gori: “Si vantano del Viola park, ma i terreni li avevo comprati già io”

La Nazione

Cecchi Gori: “Si vantano del Viola park, ma i terreni li avevo comprati già io”

Cecchi Gori: “Si vantano del Viola park, ma i terreni li avevo comprati già io” - immagine 1
La critica di Vittorio Cecchi Gori al Viola Park
Redazione VN

Vittorio Cecchi Gori ha parlato anche della questione stadio Franchi e del Viola Park costruito da Rocco Commisso. Ecco le parole dell'ex presidente della Fiorentina alla Nazione:

Tutti volano fare lo stadio per fare speculazione edilizia. Ma lo stadio si fa solo perché ami la tua squadra. Comunque andava fatto, magari dove c'è l'aeroporto e così facevano un'altra pista a Peretola. E poi... si sono vantati tanto del centro sportivo (il Viola Park ndr), ma quei terreni a Bagno a Ripoli li avevo comprati già io. Solo che quando c'è stato il fallimento si sono portati via tutto..

Leggi anche
Chi accanto a Moise Kean? Gazzetta: “Piccoli in vantaggio su Gudmundsson”
Vanoli non cambia, CorSport: “Ancora con il 3-5-2 a Bergamo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA