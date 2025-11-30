Cecchi Gori: “Si vantano del Viola park, ma i terreni li avevo comprati già io”

Vittorio Cecchi Gori ha parlato anche della questione stadio Franchi e del Viola Park costruito da Rocco Commisso. Ecco le parole dell'ex presidente della Fiorentina alla Nazione:
La critica di Vittorio Cecchi Gori al Viola Park
Tutti volano fare lo stadio per fare speculazione edilizia. Ma lo stadio si fa solo perché ami la tua squadra. Comunque andava fatto, magari dove c'è l'aeroporto e così facevano un'altra pista a Peretola. E poi... si sono vantati tanto del centro sportivo (il Viola Park ndr), ma quei terreni a Bagno a Ripoli li avevo comprati già io. Solo che quando c'è stato il fallimento si sono portati via tutto..
