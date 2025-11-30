La bandiera viola Giancarlo Antognoni, in un' intervista rilasciata a La Repubblica, ha esaltato Nico Paz che in questa stagione si sta confermando un talento assoluto.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Antognoni: “Mi rivedo in Nico Paz, è normale che il Real lo rivoglia a casa”
Repubblica
Antognoni: “Mi rivedo in Nico Paz, è normale che il Real lo rivoglia a casa”
La bandiera viola, Giancarlo Antognoni, ha parlato del talento di Nico Paz: simile a Baggio e a Totti, normale che il Real lo rivoglia
Mi ci rivedo, tecnicamente siamo simili. Abbiamo le stesse caratteristiche, visione di gioco, forza fisica. Anche lo segnavo gol e regalavo assist. Ma non mi è mai riuscita una sforbiciata come la sua nella partita vinta contro il Sassuolo. Nico Paz è un calciatore bello da vedere. Di quelli che entusiasmano e rendono belle tutte le giocate. Sembra Totti.
Anche un po' Baggio, ma più Totti, soprattutto per struttura fisica. È il migliore che c'è in Italia. Il gioco alla spagnola di Fabregas, che preferisce calciatori tecnici e giovani, lo esalta, premia il suo talento. Ha un sinistro sensibile, visione di gioco, è uomo squadra, sa fare tutto. È normale che il Real voglia riportarlo a casa, un calciatore cosi forte merita di giocare al Bernabeu. Certo, è un peccato per la serie A, ma direi che la fine è già scritta.
Sui giovani Italiani—
Io vedo moltissimi giovani qui in Nazionale. Ci sono giocatori bravi tecnicamente che potrebbero crescere. Ma servirebbe il coraggio di farli crescere. Di credere in loro, di non soffocarli di pressioni se sbagliano una partita, magari rispedendoli in panchina. Ripeto: ci vuole coraggio. Come lo ha avuto Fabregas.
Al Como, in provincia e senza l'obbligo di dover vincere, è più facile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA