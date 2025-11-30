Antognoni: “Mi rivedo in Nico Paz, è normale che il Real lo rivoglia a casa”

Anche un po' Baggio, ma più Totti, soprattutto per struttura fisica. È il migliore che c'è in Italia. Il gioco alla spagnola di Fabregas, che preferisce calciatori tecnici e giovani, lo esalta, premia il suo talento. Ha un sinistro sensibile, visione di gioco, è uomo squadra, sa fare tutto. È normale che il Real voglia riportarlo a casa, un calciatore cosi forte merita di giocare al Bernabeu. Certo, è un peccato per la serie A, ma direi che la fine è già scritta.