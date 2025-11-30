DE GEA 7: solito, superlativo David, che anche in una stagione fin qui disastrosa della squadra limita al minimo gli errori (suoi) e i danni (per la Fiorentina). Ottimo su Scamacca, Zappacosta e un paio di volte su De Ketelaere. Gira tutto male: un cross sbagliato di Kossounou finisce all'incrocio dei pali cogliendolo di sorpresa. Anche sul gol di Lookman aveva messo prima un rammendo, poi un'ennesima risposta da campione su De Roon.
Pagelle VN: Piccoli si fa piccolo a casa sua, De Gea non basta. Male Sohm
Pagelle VN: Piccoli si fa piccolo a casa sua, De Gea non basta. Male Sohm
I voti a caldo ai giocatori viola scesi in campo nella gara contro l'Atalanta
PICCOLI 5: nella sua Bergamo, da ex, ha subito una chance di lasciare il segno ma Carnesecchi gli chiude la porta prima da vicinissimo, poi facendosi trovare pronto sul suo diagonale mancino. Si fa trovare spesso in movimento, nettamente più dentro la parte finale della manovra rispetto alle ultime due uscite. Poi però molla Lookman in area piccola e il nigeriano fa 2-0 facile facile. La sua prova offensiva dà per lo meno dei segnali da cui ripartire, ma questa sbavatura difensiva taglia le gambe alla squadra.
