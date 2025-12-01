Niente stop, Vanoli deve allenare: oggi tutti al VP per il Sassuolo

Subito in campo. Paolo Vanoli ha bisogno di allenare la sua squadra e così già oggi la Fiorentina tornerà ad allenarsi al Viola Park. Nel mirino c'è la trasferta di sabato contro il Sassuolo (ore 15), con il gruppo che oggi si dividerà tra chi ha giocato (che effettuerà una seduta di scarico) e chi svolgerà una seduta più intensa.