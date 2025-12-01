CorFio su Dodò: “Chi lo capisce è bravo. Sembra il buon vecchio Ikonè”

Il Corriere Fiorentino, giudica la prova della Fiorentina di Paolo Vanoli a Bergamo attraverso le pagelle di David Guetta. La storica voce viola paragona Dodò a Ikonè:
Il commento su Dodò
Chi lo capisce è bravo: bene sul primo allungo, poi sbaglia sempre la scelta, nemmeno fosse il buon vecchio Ikoné. Stagione per ora dimenticare
Non mancano le critiche anche a Nicolò Fagioli, altro giocatore al di sotto della sufficienza:
Continuiamo così, facciamoci del male», citazione leggendaria, solo che al posto della Sacher ci sarebbe in centrocampo viola e in mezzo lui, emaciato, triste, né carne né pesce e con un’altra prova d’appello fallita: quanto si deve continuare?
