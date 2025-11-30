Dopo il 2-0 subito a Bergamo, la Fiorentina torna a casa con più dubbi che certezze. E a fotografare lo stato d’animo della piazza viola ci pensa David Guetta a Radio Bruno, che nel post-gara non usa giri di parole e affonda il colpo con un commento durissimo: "Qui la situazione è tragica. Ci sono giocatori che non meritano di vestire questa maglia".
news viola
Guetta: “Dodo inguardabile, basta Fagioli. Tutti gli imputati sul tavolo”
Il giornalista va dritto al punto e non teme di fare nomi. Il primo a finire sotto accusa è Pablo Marì, definito senza mezzi termini "inadatto sul piano tecnico". Tono identico per Dodo, giudicato "inguardabile" per continuità e prestazioni.
Guetta si sofferma poi su Nicolò Fagioli, bersaglio di una critica severissima: "Non se ne può più. È un anno che lo aspettiamo. Vuole fare la mezzala, poi il regista, ma in campo non combina nulla". Una bocciatura che, nelle sue parole, investe anche Sohm, considerato sulla stessa linea d’insufficienza.
Non mancano ulteriori appunti: Piccoli viene definito "un mistero", Pongracic "male", mentre per Ranieri il giudizio si concentra soprattutto "sugli atteggiamenti", ritenuti non all’altezza del contesto.
